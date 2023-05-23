Череватый объяснил, в чем главный успех Бахмутской операции ВСУ

Пресссекретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый. Фото: "АрмияInform"

Украинские войска провели успешную оборонительную операцию в Бахмуте. Украинцы нанесли российским оккупационным войскам колоссальные потери, уничтожив самые боеспособные подразделения россиян, ЧВК "Вагнер".

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в интервью "РБК-Украина".

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Успешная оборонная операция

По словам Сергея Череватого, украинская сторона, в отличие от россиян, не придумывают легенд о своих действиях на фронте.

Поэтому Бахмутская оборонная операция действительно успешна — потому что она достигла главных поставленных целей.

"Мы не дали им прорваться, поломать наши боевые порядки, уничтожить нашу воюющую группировку, окружить ее. И кроме того, мы нанесли им колоссальные потери", — пояснил спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Главный подвиг бахмутских подразделений

Сергей Череватый объяснил, что очень важным, ключевым моментом Бахмутской обороны является уничтожение ЧВК "Вагнер", боеспособной части оккупационных войск.

"Как раз это заявление Пригожина, что с 25 мая он выводит войска — это доказательство поражения и латентной капитуляции", — подчеркнул Череватый.

Напомним, вчера, 22 мая, Сергей Череватый сообщил, что украинским бойцам удалось продвинуться под Бахмутом. Через 24 часа они смогли продвинуться на расстояние от 200 до 400 метров.