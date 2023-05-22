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ЗСУ змогли просунутися під Бахмутом, — Череватий

22 травня 2023 19:25
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
ЗСУ змогли просунутися під Бахмутом, — Череватий
ЗСУ просуваються під Бахмутом. Фото: Serhii Nuzhnenko via REUTERS
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий повідомив, що українським бійцям вдалося просунутися під Бахмутом. За 24 години вони змогли просунутися на відстань від 200 до 400 метрів.

Про це Череватий розповів в ефірі телемарафону.

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За словами спікера, російська сторона продовжує робити дії з метою повного захоплення Бахмута, вважаючи це стратегічною точкою. Наразі російські сили намагаються прорвати оборону українських військ у південно-західній частині міста.

"Проте наші війська на флангах активно протистоять ворогові, прагнучи контратакувати в рамках оборонної операції. В результаті тактичних дій протягом останньої доби, нам вдалося просунутися на 200-400 метрів у різних місцях", — підкреслив Череватий.

Крім цього слід зазначити, що нещодавно російські сили заявили про повний контроль над Бахмутом. Однак офіційні представники України спростували ці заяви, підтвердивши, що українська оборона все ще залишається у місті.

Також наголошується, що у травні українська армія досягла значного прогресу під Бахмутом, звільнивши кілька позицій від російських військ і продовжуючи твердо рухатися вперед.

Нагадаємо, що восьмий окремий полк спеціального призначення показав, який вигляд має Бахмут після атак росіян, що майже не припиняються, по ньому. Так, на відео не лише видно, що місто розбомблене, у вирвах, а й лунають звуки вибухів на тлі.

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