Череватий розповів, яка зараз ситуація на кордоні Харківської області з РФ
На кордоні з Харківщиною російська армія тримає угруповання військ. Проте українські військові постійно контролюють ситуацію.
Про це в ефірі національного марафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
Ситуація на кордоні
"Там присутні ворожі угруповання. Ми спостерігаємо за ними, ми контролюємо їх. Здебільшого там їхні дії зводяться до обстрілів. За цю добу він (ворог — Ред.) 19 разів обстріляв там прикордонні райони. Ми знаємо його наміри, знаємо підрозділи, керівників, які там є. Якось швидко йому діяти і, щоб ми були не готові до цього, йому не вдасться", — зауважив Череватий.
Обстріли не вщухають
Сьогодні, 1 липня, російські окупанти обстріляли Балаклію, що на Харківщині. Внаслідок цього поранення отримали четверо мирних жителів, серед них дитина.
Нагадаємо, у Генштабі Збройних Сил України показали, як розвідники ефектно знищують російських окупантів. Кількість армії РФ зменшується з кожним днем.