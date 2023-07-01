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Череватий розповів, яка зараз ситуація на кордоні Харківської області з РФ

1 липня 2023 18:11
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Череватий розповів, яка зараз ситуація на кордоні Харківської області з РФ
Сергій Череватий. Фото: Відкритий
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На кордоні з Харківщиною російська армія тримає угруповання військ. Проте українські військові постійно контролюють ситуацію.

Про це в ефірі національного марафону заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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"Там присутні ворожі угруповання. Ми спостерігаємо за ними, ми контролюємо їх. Здебільшого там їхні дії зводяться до обстрілів. За цю добу він (ворог — Ред.) 19 разів обстріляв там прикордонні райони. Ми знаємо його наміри, знаємо підрозділи, керівників, які там є. Якось швидко йому діяти і, щоб ми були не готові до цього, йому не вдасться", — зауважив Череватий.

Обстріли не вщухають

Сьогодні, 1 липня, російські окупанти обстріляли Балаклію, що на Харківщині. Внаслідок цього поранення отримали четверо мирних жителів, серед них дитина.

Нагадаємо, у Генштабі Збройних Сил України показали, як розвідники ефектно знищують російських окупантів. Кількість армії РФ зменшується з кожним днем. 

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