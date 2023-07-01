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У Генштабі показали, як українські розвідники професійно знищують окупантів

1 липня 2023 16:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі показали, як українські розвідники професійно знищують окупантів
Дим після вибуху в місці скупчення живої сили ворога. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Генштабі Збройних Сил України показали, як розвідники ефектно знищують російських окупантів. Кількість армії РФ зменшується з кожним днем. 

Відео Генштаб ЗСУ опублікував у своєму Telegram-каналі.

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Знищення російських загарбників

"Розвідники 130 ОРБ знищують окупантів. Оперативне командування "Захід", — йдеться у повідомленні.

Українські розвідники майстерно простежили за російськими окупантами та ворожою технікою. Після цього вони професійно знищили противника.

Нагадаємо, командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський показав, як бійці ефектно знищили російських окупантів. Ворог накопичував боєприпаси. 

Також ми писали, що аеророзвідка 68-ї єгерської бригади веде успішну боротьбу із російськими танками на заході Донецької області. Тільки за останній час було знищено кілька одиниць важкої техніки окупантів.

Додамо, впродовж минулої доби Сили оборони України ліквідували понад 500 російських окупантів. Окрім цього, загарбники продовжують втрачати важливу військову техніку. 

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