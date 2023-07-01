Череватый рассказал, какая сейчас ситуация на границе Харьковской области с РФ

Сергей Череватый. Фото: Открытый

На границе с Харьковской областью российская армия держит группировку войск. Однако украинские военные постоянно контролируют ситуацию.

Об этом в эфире национального марафона заявил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Ситуация на границе

"Там присутствуют вражеские группировки. Мы наблюдаем за ними, мы контролируем их. В основном там их действия сводятся к обстрелам. За эти сутки он (враг — Ред.) 19 раз обстрелял там приграничные районы. какие там есть. Как-то быстро ему действовать и, чтобы мы были не готовы к этому, ему не удастся", — отметил Череватый.

Обстрелы не утихают

Сегодня, 1 июля, российские оккупанты обстреляли Балаклею в Харьковской области. В результате ранения получили четверо мирных жителей, среди них ребенок.

Напомним, в Генштабе Вооруженных Сил Украины показали, как разведчики эффектно уничтожают российских оккупантов. Число армии РФ уменьшается с каждым днем.