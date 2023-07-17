Череватий розповів, скільки окупантів перебуває на Лимано-Куп'янському напрямку

Сергій Череватий. Фото: facebook/sergij.cerevatij

На Лимано-Куп'янському напрямку Росія зібрала понад 100 тисяч військових. Також окупанти зосередили там дуже багато зброї.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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"На Лимано-Куп'янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угрупування — понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, понад 550 артилерійських систем і 370 реактивних систем залпового вогню", — зазначив він.

Череватий порівняв пік війни в Афганістані, тоді радянська армія мала 120 тисяч особового складу.

За його словами, росіяни на Лимано-Куп'янському напрямку зосередили:

десантні підрозділи,

мотопіхотні підрозділи, які є найкращими,

бойовий армійський резерв,

територіальні війська,

приватні військові компанії,

так звані штурмові підрозділи "Z".

Знищення ворожої техніки

Він додав, що російська армія планує прорвати оборону українських військ.

"Наші воїни гідно і стійко тримають оборону, не дають ворогу остаточно перехопити ініціативу, і тому завдають по ньому постійні удари. За цю добу ворог 543 рази бив по нас різними системами й "калібрами" артилерії, здійснив 14 авіанальотів і 7 штурмів, в ході відбиття яких наші воїни знищили 40 окупантів, 103 було поранено. Також було знищено 3 танки, 4 бойові машини піхоти, гармата "Мста-Б", міномет, 2 безпілотних літальних апарати і 3 ворожих авто", — наголосив речник.

Нагадаємо, речник ГУР Андрій Юсов зауважив, що тим росіянам, які наразі проживають у РФ, але не причетні до злочинів та війни проти України, слід триматися подалі від усіх військових обʼєктів та людей у військовій формі. У протилежному випадку це буде небезпечно для їхнього життя.