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Череватый рассказал, сколько оккупантов находится на Лимано-Купянском направлении

17 июля 2023 20:21
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Череватый рассказал, сколько оккупантов находится на Лимано-Купянском направлении
Сергей Череватый. Фото: facebook/sergij.cerevatij
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

На Лимано-Купянском направлении Россия собрала более 100 тысяч военных. Также оккупанты сосредоточили там очень много оружия.

Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"На Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку — более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более 550 артиллерийских систем и 370 реактивных систем залпового огня", отметил он.

Череватый сравнил пик войны в Афганистане, тогда советская армия имела 120 тысяч личного состава.

По его словам, россияне на Лимано-Купянском направлении сосредоточили:

  • десантные подразделения,
  • мотопехотные подразделения, которые являются лучшими,
  • боевой армейский резерв,
  • территориальные войска,
  • частные военные компании,
  • так называемые штурмовые подразделения "Z".

Уничтожение вражеской техники

Он добавил, что российская армия намерена прорвать оборону украинских войск.

"Наши воины достойно и стойко держат оборону, не дают врагу окончательно перехватить инициативу, и поэтому наносят по нему постоянные удары. За эти сутки враг 543 раза бил по нам разными системами и "калибрами" артиллерии, совершил 14 авианалетов и 7 штурмов, в ходе отражения которых наши воины уничтожили 40 оккупантов, 103 были ранены. Также были уничтожены 3 танка, 4 боевых машины пехоты, пушка "Мста-Б", миномет, 2 беспилотных летательных аппарата и 3 вражеских авто", подчеркнул спикер.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что тем россиянам, которые сейчас проживают в РФ, но не причастны к преступлениям и войне против Украины, следует держаться подальше от всех военных объектов и людей в военной форме. В противном случае это будет опасно для их жизни.

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