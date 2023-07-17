Череватый рассказал, сколько оккупантов находится на Лимано-Купянском направлении
На Лимано-Купянском направлении Россия собрала более 100 тысяч военных. Также оккупанты сосредоточили там очень много оружия.
Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона.
Сколько оружия имеют оккупанты
"На Лимано-Купянском направлении враг сосредоточил очень мощную группировку — более 100 тысяч личного состава, более 900 танков, более 550 артиллерийских систем и 370 реактивных систем залпового огня", — отметил он.
Череватый сравнил пик войны в Афганистане, тогда советская армия имела 120 тысяч личного состава.
По его словам, россияне на Лимано-Купянском направлении сосредоточили:
- десантные подразделения,
- мотопехотные подразделения, которые являются лучшими,
- боевой армейский резерв,
- территориальные войска,
- частные военные компании,
- так называемые штурмовые подразделения "Z".
Уничтожение вражеской техники
Он добавил, что российская армия намерена прорвать оборону украинских войск.
"Наши воины достойно и стойко держат оборону, не дают врагу окончательно перехватить инициативу, и поэтому наносят по нему постоянные удары. За эти сутки враг 543 раза бил по нам разными системами и "калибрами" артиллерии, совершил 14 авианалетов и 7 штурмов, в ходе отражения которых наши воины уничтожили 40 оккупантов, 103 были ранены. Также были уничтожены 3 танка, 4 боевых машины пехоты, пушка "Мста-Б", миномет, 2 беспилотных летательных аппарата и 3 вражеских авто", — подчеркнул спикер.
Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что тем россиянам, которые сейчас проживают в РФ, но не причастны к преступлениям и войне против Украины, следует держаться подальше от всех военных объектов и людей в военной форме. В противном случае это будет опасно для их жизни.