В ГУР дали важливі поради пересічним росіянам

Підрив Кримського мосту 17 липня 2023 року. Фото: росЗМІ

Тим росіянам, які наразі проживають у РФ, але не причетні до злочинів та війни проти України, слід триматися подалі від усіх військових обʼєктів та людей у військовій формі. У протилежному випадку це буде небезпечно для їхнього життя.

Про це в інтервʼю Новини.LIVE сказав речник ГУР Андрій Юсов.

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За його словами все, що РФ використовує на своїй території у війні проти України, — очевидно, з цим може щось траплятись. Це стосуються і майбутнього заводу з виробництва шахідів і загалом військових обʼєктів та людей у військовій формі.

"Можемо повторити, що тим мешканцям, які проживають у РФ, але непричетні до злочинів та війни, слід триматися подалі від усіх військових обʼєктів і тим паче від воєнних злочинців, які живуть там. Якщо пересічний Ванюшка бачить людину у військовій формі — йому краще триматись від неї подалі", — уточнив Юсов.

На уточнення журналістки Новини.LIVE про натяки, які вже трапилися із військовим, що мав відношення до пуску "Калібрів" по Україні, Юсов відповів так:

"Якщо ви чесна і добропорядна людина, то спорт йде вам на користь. Зокрема, ранковий біг. А якщо ви воєнний злочинець, тут навіть спорт не допомагає".

Нагадаємо, 10 липня у Краснодарі під час ранкової пробіжки застрелили заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького. За даними ЗМІ, саме він запускав "Калібри" по мирним містам України.