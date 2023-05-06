Череватий заявив, що наразі ПВК "Вагнер" залишається головною загрозою

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Фото: facebook/sergij.cerevatij

Сергій Череватий заявив, що попри слова Євгена Пригожина про вихід із Бахмута, поки що головною атакувальною силою залишається ПВК "Вагнера". Наразі військ Кадирова там немає.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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"23 рази за цю добу відбулися боєзіткнення з ПВК "Вагнера" на Бахмутському напрямку. 350 разів ворог обстріляв ствольною та реактивною артилерією наші позиції, чотири авіанальоти було. 138 окупантів знищили, 182 зазнали поранень, підбитий танк Т-72, САУ "Гвоздика", станція РЕБ, три безпілотники і три польові склади з БК. Важко говорити про снарядний голод", — заявив Сергій Череватий.

При цьому Череватий додав, що в Бахмуті поки немає військ Кадирова.

"З того, що я бачив в публічному просторі, то тільки сьогодні вони обмінялися пропозиціями, що один готовий здати пост, а інший — зайти. Ні, ще немає їх на позиціях. Зараз ведуть бойові дії саме "вагнерівці" та інші підрозділи армії РФ. Військ Кадирова не помітно, поки що ми цього не спостерігаємо", — сказав речник Східного угруповання військ ЗСУ.

Нагадаємо, що вчора, 5 травня, Євген Пригожин заявив, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. Це мало відбутися 10 травня, одразу після Дня перемоги. Однак сьогодні власник терористичної організації "Вагнер" змінив своє рішення.