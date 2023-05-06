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Череватый заявил, что в настоящее время ЧВК "Вагнер" остается главной угрозой

6 мая 2023 20:55
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Череватый заявил, что в настоящее время ЧВК "Вагнер" остается главной угрозой
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Фото: facebook/sergij.cerevatij
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сергей Череватый заявил, что, несмотря на слова Евгения Пригожина о выходе из Бахмута, пока главной атакующей силой остается ЧВК "Вагнера". Пока войск Кадырова там нет.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"23 раза за эти сутки произошли боеприкосновения из ЧВК "Вагнера" на Бахмутском направлении. 350 раз враг обстрелял ствольной и реактивной артиллерией наши позиции, четыре авианалета было. 138 оккупантов уничтожили, 182 получили ранения, подбит танк Т-72, ​​САУ "Гвоздика", станция РЭБ, три беспилотника и три полевых состава из БК. Трудно говорить о снарядном голоде", — заявил Сергей Череватый.

При этом Череватый добавил, что в Бахмуте пока нет войск Кадырова.

"Из того, что я видел в публичном пространстве, только сегодня они обменялись предложениями, что один готов сдать пост, а другой — зайти. Нет, еще нет их на позициях. Сейчас ведут боевые действия именно "вагнеровцы" и другие подразделения армии РФ". Войск Кадырова не заметно, пока мы этого не наблюдаем", — сказал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Напомним, что вчера, 5 мая, Евгений Пригожин заявил, что через несколько дней отведет подразделения "Вагнера" из Бахмута. Это должно было произойти 10 мая, сразу после Дня победы. Однако сегодня владелец террористической организации "Вагнер" изменил свое решение.

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