Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті

Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: російські ЗМІ

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав помиритися Пригожина, Шойгу та Герасимова, бо вони нібито підривають бойовий дух військових. Крім того, він заявив, що зможе замінити вагнерівців, якщо вони покинуть Бахмут, на кадирівців.

Про це він написав у Telegram.

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Кадиров звернувся до ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, щоб вони не демонстрували свої чвари й помирилися.

Він заявив, що йому "неприємно чути заяви Пригожина" і "вдвічі неприємніше, що керівництво Міноборони РФ не коментує або не зустрічається з керівництвом ПВК "Вагнер" для прийняття рішень.

Проблемна російська техніка

Глава Чечні згадав досвід чеченців у битві в Маріуполі, коли він просив у керівництва 5 танків, а отримав всього один. Та й тоді екіпаж залишив техніку в першій же битві, тому його довелося силоміць вертати усіх військових на місце.

Крім того, він розповів про жахливий стан техніки росіян і розкритикував Пригожина за те, що оприлюднив тіла вбитих вагнерівців.

Кадиров додав, що в його військових теж виникають проблеми на фронті, але вони не показують це на загал, а вирішують справи безпосередньо з керівництвом.

Замінить вагнерівців на кадирівців

За його словами, в Міноборони РФ і Генштабі РФ завжди йшли назустріч його підрозділам і допомагали.

Кадиров наголосив, що якщо доведеться, то замінить вагнерівців кадирівцями, коли ті надумають покинути Бахмут.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" заявив, що "вагнерівці" залишать усі свої позиції в районі Бахмута. Це відбудеться уже 10 травня, відразу після Дня Перемоги.