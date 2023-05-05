Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті arrow

Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті

5 травня 2023 23:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті
Глава Чечні Рамзан Кадиров. Фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Глава Чечні Рамзан Кадиров закликав помиритися Пригожина, Шойгу та Герасимова, бо вони нібито підривають бойовий дух військових. Крім того, він заявив, що зможе замінити вагнерівців, якщо вони покинуть Бахмут, на кадирівців. 

Про це він написав у Telegram.

Читайте також:

"Давайтє жить дружна"

Кадиров звернувся до ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина, міністра оборони РФ Сергія Шойгу і начальника Генштабу ЗС РФ Валерія Герасимова, щоб вони не демонстрували свої чвари й помирилися.

Він заявив, що йому "неприємно чути заяви Пригожина" і "вдвічі неприємніше, що керівництво Міноборони РФ не коментує або не зустрічається з керівництвом ПВК "Вагнер" для прийняття рішень.

Проблемна російська техніка 

Глава Чечні згадав досвід чеченців у битві в Маріуполі, коли він просив у керівництва 5 танків, а отримав всього один. Та й тоді екіпаж залишив техніку в першій же битві, тому його довелося силоміць вертати усіх військових на місце.

Крім того, він розповів про жахливий стан техніки росіян і розкритикував Пригожина за те, що оприлюднив тіла вбитих вагнерівців.

Кадиров додав, що в його військових теж виникають проблеми на фронті, але вони не показують це на загал, а вирішують справи безпосередньо з керівництвом.

Замінить вагнерівців на кадирівців

За його словами, в Міноборони РФ і Генштабі РФ завжди йшли назустріч його підрозділам і допомагали.

Кадиров наголосив, що якщо доведеться, то замінить вагнерівців кадирівцями, коли ті надумають покинути Бахмут.

Нагадаємо, що власник ПВК "Вагнер" заявив, що "вагнерівці" залишать усі свої позиції в районі Бахмута. Це відбудеться уже 10 травня, відразу після Дня Перемоги.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB