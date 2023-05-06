Пригожин передумав здавати Бахмут, на поміч ідуть "кадирівці"

Керівник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин. Фото: Новини.LIVE

Учора, 5 травня, Євген Пригожин заявив, що за кілька днів відведе підрозділи "Вагнера" з Бахмута. Це мало відбутися 10 травня, одразу після Дня перемоги. Однак сьогодні власник терористичної організації "Вагнер" змінив своє рішення.

Про це повідомляє пресслужба Пригожина.

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Що заявив очільник "вагнерівців"

За словами керівника терористів Пригожина, відступ від Бахмута скасовується. На місце "вагнерівців" начебто згодились прийти "кадирівці" і продовжувати вести наступальні дії.

"Я дякую Рамзану Ахматовичу за те, що він погодився, маючи, найімовірніше, можливості для отримання всього необхідного і всі необхідні ресурси, стати в Бахмут на наші позиції. Я вже зв'язуюсь з його представниками, щоб передачу позицій почати здійснювати негайно, щоб 10 травня, о 00.00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця стали наші бойові товариші і продовжили штурм населеного пункту Бахмут. У Бахмуті залишилося трохи більше двох квадратних кілометрів. Бахмут буде взятий, безперечно, силами "Ахмат", — заявив Пригожин.

Пригожин офіційно звернувся до Міноборони РФ

Пресслужба Пригожина опублікувала офіційну заяву очільника ПВК "Вагнер", у якій Пригожин просить передати позиції "вагнерівців" підрозділам батальйону "Ахмат" у населеному пункті Бахмут.

Раніше Пригожин заявляв, що "вагнерівці" залишать усі свої позиції в районі Бахмута. Це мало відбутись 10 травня, відразу після Дня Перемоги.

У той же Кадиров заявив, що його "війська" зможуть замінити "вагнерівців" у Бахмуті. Глава Чечні закликав помиритися Пригожина, Шойгу та Герасимова, бо вони нібито підривають бойовий дух військових. Крім того, він заявив, що зможе замінити "вагнерівців", якщо вони покинуть Бахмут, на "кадирівців"

До слова, російські ЗМІ проігнорували слова очільника "вагнерівців", де він розкритикував роботу Міноборони РФ. На першому каналі та "Інформаційному каналі", які займають більшу частину сітки, не було жодного слова про заяви Пригожина, тоді як вони розповідали про події в ДНР та Європі, що нарощує військову допомогу Києву.