Внаслідок атаки рф на Дніпропетровщину є загиблі та поранені, — Лукашук

Через атаку рф по Дніпропетровщині є загиблі та поранені серед цивільних, — Лукашук
У ніч проти 9 березня російські окупаційні війська вчергове атакували Дніпропетровщину. Ворог використав проти мирного населення ракети, дрони та важку артилерію.
Про це у своєму Telegram розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
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Що відомо
Цієї ночі окупаційна армія рф вчергове тероризувала Дніпропетровщину. Ворог атакував цивільні об'єкти ракетами, дронами та гатив із важкої артилерії. Є влучання у Нікопольському, Криворізькому, Дніпровському та Павлоградському районах.
Відомо, що внаслідок атаки загинув 34-річний чоловік, ще одна дівчина 28 років і хлопець 19 років постраждали.
Окрім того, на Нікопольщині пошкоджено 12 приватних будинків, одна господарська споруда зруйнована і ще дев'ять понівечено. Також зачепило й лінію електропередач.
"Серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства. Наслідки атак нині ліквідовують", — додав голова облради.
Наразі в області застосовані екстрені відключення електроенергії.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що минулої доби українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет рф.