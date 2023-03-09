Внаслідок атаки рф на Дніпропетровщину є загиблі та поранені, — Лукашук

"Прильоти" зафіксовано у чотирьох районах області

У ніч проти 9 березня російські окупаційні війська вчергове атакували Дніпропетровщину. Ворог використав проти мирного населення ракети, дрони та важку артилерію.

Про це у своєму Telegram розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Що відомо

Цієї ночі окупаційна армія рф вчергове тероризувала Дніпропетровщину. Ворог атакував цивільні об'єкти ракетами, дронами та гатив із важкої артилерії. Є влучання у Нікопольському, Криворізькому, Дніпровському та Павлоградському районах.

Відомо, що внаслідок атаки загинув 34-річний чоловік, ще одна дівчина 28 років і хлопець 19 років постраждали.

Окрім того, на Нікопольщині пошкоджено 12 приватних будинків, одна господарська споруда зруйнована і ще дев'ять понівечено. Також зачепило й лінію електропередач.

"Серйозно пошкоджено енергетичну інфраструктуру та промислові підприємства. Наслідки атак нині ліквідовують", — додав голова облради.

Наразі в області застосовані екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомляв, що минулої доби українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет рф.