В результате атаки рф на Днепропетровщину есть погибшие и раненые, — Лукашук

"Прилеты" зафиксированы в четырех районах области

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Днепропетровщину Враг использовал против мирного населения ракеты, дроны и тяжелую артиллерию.

Об этом в своем Telegram рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Что известно

Этой ночью оккупационная армия рф в очередной раз терроризировала Днепропетровщину. Враг атаковал гражданские объекты ракетами, дронами и гнал из тяжелой артиллерии. Есть попадания в Никопольском, Криворожском, Днепровском и Павлоградском районах.

Известно, что в результате атаки погиб 34-летний мужчина, еще одна девушка 28 лет и парень 19 лет пострадали.

Кроме того, в Никопольщине повреждены 12 частных домов, одно хозяйственное сооружение разрушено и еще девять изуродовано. Также задело и линию электропередач.

"Серьезно повреждена энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Последствия атак сейчас ликвидируют", — добавил глава облсовета.

В настоящее время в области применены экстренные отключения электроэнергии.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что за прошедшие сутки украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет рф.