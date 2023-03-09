В результате атаки рф на Днепропетровщину есть погибшие и раненые, — Лукашук

Из-за атаки рф по Днепропетровщине есть погибшие и раненые среди гражданских, — Лукашук
В ночь на 9 марта российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Днепропетровщину Враг использовал против мирного населения ракеты, дроны и тяжелую артиллерию.
Об этом в своем Telegram рассказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.
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Что известно
Этой ночью оккупационная армия рф в очередной раз терроризировала Днепропетровщину. Враг атаковал гражданские объекты ракетами, дронами и гнал из тяжелой артиллерии. Есть попадания в Никопольском, Криворожском, Днепровском и Павлоградском районах.
Известно, что в результате атаки погиб 34-летний мужчина, еще одна девушка 28 лет и парень 19 лет пострадали.
Кроме того, в Никопольщине повреждены 12 частных домов, одно хозяйственное сооружение разрушено и еще девять изуродовано. Также задело и линию электропередач.
"Серьезно повреждена энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия. Последствия атак сейчас ликвидируют", — добавил глава облсовета.
В настоящее время в области применены экстренные отключения электроэнергии.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщал, что за прошедшие сутки украинские защитники сбили 34 из 47 крылатых ракет рф.