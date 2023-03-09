Росіяни ударили по Україні "Кинджалами" і "Калібрами": Залужний розповів, скільки ракет збила ППО
Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр", якими росіяни завдали масованого удару по українських містах. Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.
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Чим росіяни били по Україні
Уранці 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України.
Під час цього обстрілу російська армія використала ракети різного типу.
Так, було зафіксовано запуски:
- 28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;
- 20 крилатих ракет морського базування "Калібр";
- 6 крилатих ракет повітряного базування X-22;
- 6 крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";
- 8 керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59.
Крім того, було зафіксовано 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.
Також російські окупаційні війська запустили вісім дронів-камікадзе Shahed-136/131.
Успішна робота ППО
Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, Повітряні сил ЗСУ разом із іншими підрозділами Сил оборони України із 47 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 та "Калібр" збили 34.
Крім того, українська ППО знищила чотири ударні безпілотники рф.
"Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей", — наголосив Валерій Залужний.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.
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Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюються більш ніж на годину.
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Фото з відкритих джерел