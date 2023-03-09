Росіяни ударили по Україні "Кинджалами" і "Калібрами": Залужний розповів, скільки ракет збила ППО

Усього під час ранкового обстрілу росіяни запустили 81 ракету

Українські захисники збили 34 із 47 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр", якими росіяни завдали масованого удару по українських містах. Також ППО ліквідувала чотири дрони Shahed-136/131.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

Чим росіяни били по Україні

Уранці 9 березня російські окупанти завдали чергового масованого ракетного удару по території України.

Під час цього обстрілу російська армія використала ракети різного типу.

Так, було зафіксовано запуски:

28 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555;

20 крилатих ракет морського базування "Калібр";

6 крилатих ракет повітряного базування X-22;

6 крилатих ракет повітряного базування Х-47 "Кинджал";

8 керованих авіаційних ракет: 2 — Х-31П; 6 — X-59.

Крім того, було зафіксовано 13 пусків зенітних керованих ракет С-300.

Також російські окупаційні війська запустили вісім дронів-камікадзе Shahed-136/131.

Успішна робота ППО

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, Повітряні сил ЗСУ разом із іншими підрозділами Сил оборони України із 47 крилатих ракет типу Х-101/Х-555 та "Калібр" збили 34.

Крім того, українська ППО знищила чотири ударні безпілотники рф.

"Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей", — наголосив Валерій Залужний.

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюються більш ніж на годину.

У частині районів Києва відключили електроенергію, через це у 40% споживачів зникло опалення.

Фото з відкритих джерел