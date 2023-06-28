Під час обстрілу Краматорська постраждали троє колумбійців

На місці ракетного удару. Фото: Національна поліція України

В Краматорську перебували громадяни Колумбії, які стали одними із постраждалих від ракетного удару по піцерії. Усі троє отримали легкі поранення, тоді як українська письменниця, яка їх супроводжували, зараз перебуває у важкому стані.

Про це повідомляє "Детектор медіа".

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За інформацією видання, одними із постраждалих від ракетного удару по Краматорську виявилися три громадянина Колумбії.

Це:

журналістка Каталіна Гомес;

письменник Ектор Абад;

депутат Серхіо Хамарільо.

Ектор Абад і Серхіо Хамарільо

Фото: "Детектор медіа"

Вони перебували у піцерії, куди й влучила одна з російських ракет.

Усі троє отримали легкі поранення.

Українська письменниця у важкому стані

Колумбійську делегацію, як повідомило видання "BBC Україна", супроводжувала українська письменниця. Хто саме це був, ЗМІ не уточнило.

Відомо лише, що вона, на відміну від колумбійських гостей, перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, 27 червня о 19:30 російські окупаційні війська обстріляли Краматорськ ракетами. Під удар потрапила піцерія у центрі міста. Були пошкоджені ще і кілька приватних будинків. Ще одна ракета влучила на територію селища Біленьке. За гарячими слідами йшлося про двох загиблих.

Згодом голова Офісу Президента Андрій Єрмак повідомив про те, що кількість загиблих зросла до трьох.

Пізніше стало відомо про те, що серед загиблих є троє неповнолітніх — одна 17-річна дівчина і дві 14-річні сестри.

Ближче до обіду 28 червня кількість загиблих наблизилася до десяти.

Національна поліція оприлюднила фото з місця трагедії.