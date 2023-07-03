Из-за атаки в Краматорске скончалась писательница Виктория Амелина

Украинская писательница Виктория Амелина. Фото: соцсети

Умерла украинская писательница Виктория Амелина. Она получила тяжелое ранение во время ракетной атаки на Краматорское кафе, которая произошла во вторник, 27 июня.

Она стала 13 погибшей в результате российского удара по Краматорску. Об этом сообщает Радио NV в Telegram.

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Виктория Амелина скончалась в больнице в Днепре. Медики несколько дней пытались спасти ее после ракетного удара РФ по ресторану в Краматорске.

Сообщается, что в момент удара Виктория находилась в ресторане в центре города вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей.

Известно, что Виктория сопровождала в поездке на восток Украины делегацию из Колумбии, в составе которой:

депутат Серхио Харамильо,

писатель Эктор Абад

журналистка Каталина Гомес.

Все они также получили ранения при ударе.

Виктория Амелина на лестнице библиотеки в поселке Нью-Йорк в Донецкой области, весна 2023. Фото: Facebook

Наследие Виктории Амелиной

Виктория Амелина дебютировала в литературе в 2014 году романом "Синдром ноября или Homo Compatiens". Ее работы попадали в краткие списки национальных и международных премий: "ЛитАкцент года - 2017", Премии города литературы ЮНЕСКО, Европейской литературной премии и других.

Виктория является лауреаткой литературной Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского (2021) и основательницей Нью-Йоркского литературного фестиваля, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области.

Тексты Виктории Амелиной публиковались в переводах на польский, чешский, немецкий, нидерландский и английский языки.

Виктория Амелина. Фото: Facebook

Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорскими ракетами. Под удар попала пиццерия в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое.