Из-за атаки в Краматорске скончалась писательница Виктория Амелина
Умерла украинская писательница Виктория Амелина. Она получила тяжелое ранение во время ракетной атаки на Краматорское кафе, которая произошла во вторник, 27 июня.
Она стала 13 погибшей в результате российского удара по Краматорску. Об этом сообщает Радио NV в Telegram.
Смерть Амелиной
Виктория Амелина скончалась в больнице в Днепре. Медики несколько дней пытались спасти ее после ракетного удара РФ по ресторану в Краматорске.
Сообщается, что в момент удара Виктория находилась в ресторане в центре города вместе с делегацией колумбийских журналистов и писателей.
Известно, что Виктория сопровождала в поездке на восток Украины делегацию из Колумбии, в составе которой:
- депутат Серхио Харамильо,
- писатель Эктор Абад
- журналистка Каталина Гомес.
Все они также получили ранения при ударе.
Наследие Виктории Амелиной
Виктория Амелина дебютировала в литературе в 2014 году романом "Синдром ноября или Homo Compatiens". Ее работы попадали в краткие списки национальных и международных премий: "ЛитАкцент года - 2017", Премии города литературы ЮНЕСКО, Европейской литературной премии и других.
Виктория является лауреаткой литературной Премии имени Джозефа Конрада-Коженевского (2021) и основательницей Нью-Йоркского литературного фестиваля, который проходил в поселке Нью-Йорк в Бахмутском районе Донецкой области.
Тексты Виктории Амелиной публиковались в переводах на польский, чешский, немецкий, нидерландский и английский языки.
Напомним, 27 июня в 19:30 российские оккупационные войска обстреляли Краматорскими ракетами. Под удар попала пиццерия в центре города. Были повреждены еще несколько частных домов. Еще одна ракета попала на территорию поселка Беленькое.