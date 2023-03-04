Из-за масштабных потерь россияне готовят новую волну "мобилизации" в Горловке, — Генштаб

Оккупанты направили письменные указания руководителям учебных заведений Горловки о постановке на военный учет мужчин от 1995 до 2005 года рождения

Из-за масштабных потерь в живой силе, оккупанты продолжают проводить скрытую "мобилизацию". В частности, начать призыв планируют в Горловке уже с 5 марта.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Скрытая мобилизация в Горловке

"С целью пополнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, в Горловке Донецкой области, с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем руководителям учебных заведений предоставлено письменное указание от российской оккупационной администрации о постановке на военный учет мужчин от 1995 по 2005 год рождения.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала документ, что россия готовится к массовой мобилизации студентов. Для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения.

Добавим, ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что дальнейшая мобилизация в россии еще больше истощает ее. Если страна-агрессор продолжит новый этап мобилизации, она пострадает от тех проблем, которые обнаружила предыдущая волна.