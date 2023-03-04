Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Война arrow Из-за масштабных потерь россияне готовят новую волну "мобилизации" в Горловке, — Генштаб arrow

Из-за масштабных потерь россияне готовят новую волну "мобилизации" в Горловке, — Генштаб

4 марта 2023 19:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты направили письменные указания руководителям учебных заведений Горловки о постановке на военный учет мужчин от 1995 до 2005 года рождения
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за масштабных потерь в живой силе, оккупанты продолжают проводить скрытую "мобилизацию". В частности, начать призыв планируют в Горловке уже с 5 марта.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Скрытая мобилизация в Горловке

"С целью пополнения масштабных потерь в живой силе противник продолжает проводить скрытую мобилизацию на временно оккупированной территории Украины. В частности, в Горловке Донецкой области, с 5 марта планируется начать очередную волну мобилизации местных жителей в ряды российских оккупационных войск", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всем руководителям учебных заведений предоставлено письменное указание от российской оккупационной администрации о постановке на военный учет мужчин от 1995 по 2005 год рождения.

Напомним, недавно украинская разведка обнародовала документ, что россия готовится к массовой мобилизации студентов. Для этого создаются так называемые "участки оповещения", которые будут оказывать помощь военкоматам по вручению повесток студентам очной формы обучения.

Добавим, ранее представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий заявил, что дальнейшая мобилизация в россии еще больше истощает ее. Если страна-агрессор продолжит новый этап мобилизации, она пострадает от тех проблем, которые обнаружила предыдущая волна.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

21:00 Оккупанты целый день обстреливали Днепропетровщину: убиты два человека

Новина з фото

20:36 СМИ узнали, каким будет новый iPhone 15 и от какой "фишки" отказались производители

Новина з відео

20:21 ТОП-10 самых интересных фильмов марта: какие жанры вошли в список

Новина з фото

20:19 Правительство активно работает над механизмом конфискации активов рф, — Шмыгаль

20:04 Целевая мобилизация в Украине: что это и кого могут призвать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:00 Помогает ли чеснок бороться с вирусными инфекциями: медики развенчивают мифы

19:55 Реакция на заявления известного стендапа комика: Кабмин пересмотрит условия выезда мужчин за границу

Новина з фото

19:47 Зеленский рассказал, как Украина будет жить рядом с россией после войны

19:42 Новоизбранный президент Чехии Петр Павел в апреле посетит Киев

Новина з відео

19:25 Жительнице Донетчины не дают пенсию без паспорта рф: аудиоперехват

Новина з відео

20:21 ТОП-10 самых интересных фильмов марта: какие жанры вошли в список

Новина з відео

19:25 Жительнице Донетчины не дают пенсию без паспорта рф: аудиоперехват

Новина з відео

18:40"Сотрудничество с ЕС будет еще более содержательным": Зеленский обратился к украинцам

Новина з відео

18:23 Шмыгаль на заседании Конгресса местных и региональных властей: быстрое восстановление — символ нашей несокрушимости

Новина з відео

16:40 Вышел трейлер игры RPG The Thaumaturge о захваченной россией Польше

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

16:00 Летний сезон: свободных пляжей в Одессе становится все меньше

Новина з відео

14:59 Небольшой снег с дождем и порывы ветра: синоптики рассказали про погоду на завтра

Новина з відео

14:47 На Солнце произошла большая вспышка: чем это опасно

Новина з відео

13:18 Сколько украинцев воспользовались чат-ботом "єВорог": в Минцифре назвали шокирующие цифры

Новина з відео

12:25 В Одессе горела мини-гостиница: есть пострадавшие

18:00Ретроградный Юпитер и гибридное затмение: какие испытания подготовили Украине звезды в этом году

Эксклюзив

12:00Бавовна, петушок и пес Патрон: ювелир из Гостомеля превращает любимые мемы украинцев в украшения

08:002023 год станет решающим в российско-украинской войне

Новина з фото

19:49Яма на паркете, Кошевой в "Квартале 95", а Дизель в "Форсаже": звезды, которые не стесняются своей лысины

Эксклюзив

19:40Куда следует инвестировать украинцам во время войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:45Ответный полуфинал Кубка Испании: почему "Реал" обыграет "Барселону"

Эксклюзив

18:00Энергетическая система в Одесской области стабилизирована: но угроза блекаута остается — ДТЭК Одесские электросети

18:00"Пощечина россии": соловьев, захарова и скабеева не прекращают истерить из-за "украинской ДРГ" на Брянщине

Эксклюзив

17:00Под Бахмутом погиб украинский пилот: каким был защитник неба Виктор Волынец

16:44Последний сезон Хэмилтона, феномен Алонсо: топ три прогноза на сезон в Формуле-1

Актуальное по теме

None 4 Март 20:54

Оккупанты целый день обстреливали Днепропетровщину: убиты два человека

None 4 Март 20:36

СМИ узнали, каким будет новый iPhone 15 и от какой "фишки" отказались производители

None 4 Март 21:17

ТОП-10 самых интересных фильмов марта: какие жанры вошли в список

None 4 Март 20:45

Правительство активно работает над механизмом конфискации активов рф, — Шмыгаль

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB