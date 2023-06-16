Через мінометні обстріли Сумщини поранено троє дітей

Російський окупант обстрілює Україну. Фото: росЗМІ

У четвер, 15 червня, окупанти з мінометів обстріляли Сумську область. Поранено троє дітей, відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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Як з'ясувало слідство, 15 червня окупанти з території Російської Федерації здійснили мінометний обстріл с. Білокопитове Шосткинського району.

Внаслідок атаки троє хлопчиків 9, 10 та 12 років, які перебували на вулиці, отримали осколкові поранення та акубаротравми. Дітям надано медичну допомогу, їхньому життю нічого не загрожує.

Зазначається, що за процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, сьогодні, 16 червня, росіяни вдарили по Києву аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усі шість ракет успішно знищила протиповітряна оборона столиці.