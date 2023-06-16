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Росіяни знову ударили по Києву "Кинджалами", ППО збила усі 12 ракет

16 червня 2023 13:01
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Росіяни знову ударили по Києву "Кинджалами", ППО збила усі 12 ракет
Ракета Х-47 "Кинджал" на літаку МіГ-31. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Уперше з 16 травня російські окупаційні війська обстріляли Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал". Усі шість ракет успішно знищила протиповітряна оборона столиці.

Про це повідомив офіційний Telegram-канал Повітряних сил ЗС України.

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За інформацією Повітряних сил, під час сьогоднішньої атаки на Київ російські окупанти використали аеробалістичні ракети "Кинджал".

Підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ, які охороняють Київ, знищили усі шість "Кинджалів", націлених на українську столицю.

Інші деталі обстрілу

Крім аеробалістичних "Кинджалів", російські окупанти використали під час атаки й інші засоби ураження.

За попередніми даними, у небі над столицею було знищено:

  • шість крилатих ракет "Калібр";
  • два розвідувальних безпілотники.
Інформація Повітряних сил про ракетний удар по Києву
Інформація Повітряних сил про ракетний удар по Києву

Нагадаємо, що попередній обстріл Києва аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал", про які самі росіяни говорили, що їх неможливо збити жодними засобами ППО, мав місце рівно місяць тому, 16 травня.

Саме того дня в Україну приїхав з візитом і мирним планом Сі Цзіньпіна китайський спецпредставник у справах Євразії Лі Хуей.

Тоді протиповітряна оборона України також збила усі шість аеробалістичних ракет.

Додамо, що сьогодні до України приїхали інші "миротворці" з "глобального Півдня", зокрема, президент Південно-Африканської Республіки Сіріл Рамафоса.

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