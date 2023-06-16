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Из-за минометных обстрелов Сумской области ранены трое детей

16 июня 2023 13:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Из-за минометных обстрелов Сумской области ранены трое детей
Российский оккупант обстреливает Украину. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 15 июня, оккупанты из минометов обстреляли Сумскую область. Ранены трое детей, возбуждено уголовное производство.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

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Как выяснило следствие, 15 июня оккупанты с территории Российской Федерации совершили минометный обстрел с. Белокопытово Шосткинского района.

В результате атаки трое находившихся на улице мальчиков 9, 10 и 12 лет получили осколочные ранения и акубаротравмы. Детям оказана медицинская помощь, их жизни ничего не угрожает.

Отмечается, что при процессуальном руководстве Шосткинской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, сегодня, 16 июня, россияне ударили по Киеву аэробалистическими ракетами "Кинжал". Все шесть ракет успешно уничтожила противовоздушная оборона столицы.

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