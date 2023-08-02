Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок: що відомо про постраждалих arrow

Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок: що відомо про постраждалих

2 серпня 2023 10:07
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок: що відомо про постраждалих
Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок у Бучанському районі. Фото: ДСНС
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Росія вчергове намагалася обстріляти цивільну інфраструктуру України, зокрема, цілилися й на Київ та область. Сили ППО збили всі ворожі цілі, однак внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у регіоні.

Про це повідомляє поліція Київщини.

Читайте також:

Деталі

У ніч проти 2 серпня під час ворожих обстрілів столичного регіону загорівся приватний будинок в одній із громад області. Пожежу оперативно ліквідували.

"Господиня, почувши повітряну тривогу,  своєчасно пройшла в укриття. Тож, на щастя,  ніхто не постраждав", — кажуть у поліції.

Правоохоронці також наголошують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже від цього залежить життя та здоровʼя громадян.

 

Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок у Бучанському районі. Фото: ДСНС

 

Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок у Бучанському районі. Фото: ДСНС

 

Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок у Бучанському районі. Фото: ДСНС

 

Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок у Бучанському районі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні вночі, 2 серпня, Росія знову атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed. У Києві всі ворожі цілі, понад десять безпілотників, знищили сили протиповітряної оборони.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

None

Міст Метро: чому сполучення червоної гілки доведеться закрити і як київська влада може це вирішити

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз