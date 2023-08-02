Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок: що відомо про постраждалих

Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок у Бучанському районі. Фото: ДСНС

Росія вчергове намагалася обстріляти цивільну інфраструктуру України, зокрема, цілилися й на Київ та область. Сили ППО збили всі ворожі цілі, однак внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у регіоні.

Про це повідомляє поліція Київщини.

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У ніч проти 2 серпня під час ворожих обстрілів столичного регіону загорівся приватний будинок в одній із громад області. Пожежу оперативно ліквідували.

"Господиня, почувши повітряну тривогу, своєчасно пройшла в укриття. Тож, на щастя, ніхто не постраждав", — кажуть у поліції.

Правоохоронці також наголошують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже від цього залежить життя та здоровʼя громадян.

Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок у Бучанському районі. Фото: ДСНС

Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок у Бучанському районі. Фото: ДСНС

Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок у Бучанському районі. Фото: ДСНС

Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок у Бучанському районі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні вночі, 2 серпня, Росія знову атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed. У Києві всі ворожі цілі, понад десять безпілотників, знищили сили протиповітряної оборони.