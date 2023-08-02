Через нічні обстріли Київщини спалахнув приватний будинок: що відомо про постраждалих
Росія вчергове намагалася обстріляти цивільну інфраструктуру України, зокрема, цілилися й на Київ та область. Сили ППО збили всі ворожі цілі, однак внаслідок падіння уламків БпЛА загорівся приватний будинок у регіоні.
Про це повідомляє поліція Київщини.
Деталі
У ніч проти 2 серпня під час ворожих обстрілів столичного регіону загорівся приватний будинок в одній із громад області. Пожежу оперативно ліквідували.
"Господиня, почувши повітряну тривогу, своєчасно пройшла в укриття. Тож, на щастя, ніхто не постраждав", — кажуть у поліції.
Правоохоронці також наголошують не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже від цього залежить життя та здоровʼя громадян.
Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні вночі, 2 серпня, Росія знову атакувала Україну ударними БпЛА типу Shahed. У Києві всі ворожі цілі, понад десять безпілотників, знищили сили протиповітряної оборони.