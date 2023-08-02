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У КМВА розповіли, скільки ворожих цілей збила ППО над Києвом

2 серпня 2023 05:52
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У КМВА розповіли, скільки ворожих цілей збила ППО над Києвом
Українські захисники збивають ворожі БпЛА над Києвом. Фото: скриншот
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Сьогодні вночі, 2 серпня, Росія знову атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed". У Києві всі ворожі цілі, понад десять безпілотників, знищили сили протиповітряної оборони.

Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко в Telegram.

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"За інформацією на цю хвилину — зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня", — йдеться в повідомленні.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Нагадаємо, що вночі, 2 серпня, Київ нещадно атакували ворожі БпЛА. Так, після багаторазових вибухів, попередньо є інформація про падіння уламків збитих дронів в одному з районів столиці.

Також ми повідомляли, що в Києві вночі, 2 серпня, чути сильні вибухи. Таким чином ворожі БпЛА дісталися й столиці.

Додамо, що на околицях Києва вночі, 2 серпня, чути вибухи. Росія атакує область безпілотниками.

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