У КМВА розповіли, скільки ворожих цілей збила ППО над Києвом
Сьогодні вночі, 2 серпня, Росія знову атакувала Україну ударними БпЛА типу "Shahed". У Києві всі ворожі цілі, понад десять безпілотників, знищили сили протиповітряної оборони.
Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попко в Telegram.
Нічна атака РФ на Київ
"За інформацією на цю хвилину — зафіксовано падіння уламків в Соломʼянському, Голосіївському та Святошинському районах Києва. Є пошкодження нежитлових приміщень та дорожнього покриття. Без серйозних руйнувань та пожеж. Інформація щодо потерпілих відсутня", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що вночі, 2 серпня, Київ нещадно атакували ворожі БпЛА. Так, після багаторазових вибухів, попередньо є інформація про падіння уламків збитих дронів в одному з районів столиці.
Також ми повідомляли, що в Києві вночі, 2 серпня, чути сильні вибухи. Таким чином ворожі БпЛА дісталися й столиці.
Додамо, що на околицях Києва вночі, 2 серпня, чути вибухи. Росія атакує область безпілотниками.