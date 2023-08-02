Из-за ночных обстрелов Киевщины вспыхнул частный дом: что известно о пострадавших

Из-за ночных обстрелов Киевщины вспыхнул частный дом в Бучанском районе. Фото: ГСЧС

Россия в очередной раз пыталась обстрелять гражданскую инфраструктуру Украины, в частности, целились и на Киев и область. Силы ПВО сбили все враждебные цели, однако в результате падения обломков БпЛА загорелся частный дом в регионе.

Об этом сообщает полиция Киевщины.

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В ночь на 2 августа во время вражеских обстрелов столичного региона загорелся частный дом в одной из громад области. Пожар оперативно ликвидировали.

"Хозяйка, услышав воздушную тревогу, своевременно прошла в укрытие. Поэтому, к счастью, никто не пострадал", — говорят в полиции.

Правоохранители также отмечают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, ведь от этого зависит жизнь и здоровье граждан.

Из-за ночных обстрелов Киевщины вспыхнул частный дом в Бучанском районе. Фото: ГСЧС

Из-за ночных обстрелов Киевщины вспыхнул частный дом в Бучанском районе. Фото: ГСЧС

Из-за ночных обстрелов Киевщины вспыхнул частный дом в Бучанском районе. Фото: ГСЧС

Из-за ночных обстрелов Киевщины вспыхнул частный дом в Бучанском районе. Фото: ГСЧС

Напомним, ранее мы писали, что сегодня ночью, 2 августа, Россия снова атаковала Украину ударными БпЛА типа Shahed. В Киеве все вражеские цели, более десяти беспилотников, уничтожили силы противовоздушной обороны.