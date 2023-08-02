Повторні вибухи в Києві: падіння уламків в одному з районів столиці

Пожежа в Києві. Фото: google.com

Вночі, 2 серпня, Київ нещадно атакують ворожі БпЛА. Так, після багаторазових вибухів, попередньо є інформація про падіння уламків збитих дронів в одному з районів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Оновлено 03:06. Кличко повідомив, що попередньо зафіксовано падіння уламків БпЛА в Соломʼянському районі Києва. На місце їдуть екстрені служби.

Джерело: t.me/vitaliy_klitschko

Про інцидент також повідомляють і в КМВА. Там зазначили, що екстрені служби вже працюють.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлено 03:13. "У Солом’янському районі столиці є пошкодження нежитлового приміщення через падіння уламків, а у Святошинському — горить дерево", — повідомив міський голова Кличко.

У КМВА додали, що дані щодо руйнувань і потерпілих уточнюються.

Джерело: t.me/VA_Kyiv

Оновлено 03:15. Наразі повітряна тривога досі зберігається в Київській, а також Києві, та Одеській областях.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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