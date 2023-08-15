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Через нічний обстріл більша частина Сміли сидить без води, — мер

15 серпня 2023 11:28
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Через нічний обстріл більша частина Сміли сидить без води, — мер
Мер Сміли Сергій Ананко. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Під ранок 15 серпня російські війська атакували Смілу Черкаської області двічі. На щастя, люди залишилися неушкодженими, але сидять без води.

Про це повідомив мер Сміли Сергій Ананко.

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За словами Ананка, інфраструктура Сміли постраждала. У багатьох районах міста немає води через пошкодження у системі. Детальне обстеження та подальший ремонт розпочнуться лише після завершення операції рятувальних служб. Точних термінів відновлення поки що не відомі.

"Жителям районів РПЗ, Богдана, Шевченка, Гречківка та Мала Яблунівка рекомендується самостійне забезпечення питною та побутовою водою", — сказав мер.

Також Ананко зазначив, що як тільки будуть отримані оцінки пошкоджень, влада міста негайно повідомить про плани відновлення.

Нагадаємо, що в ніч проти 15 серпня російські війська обстріляли Україну, зокрема Волинь. Станом на ранок є інформація про трьох загиблих мирних жителів.

Також ми повідомляли, що у Львові вночі 15 серпня пролунали потужні вибухи. Росія завдала по місту ракетного удару.

Пізніше стало відомо, що у Львові внаслідок ракетної атаки є потрапляння до житлових будинків. Рятувальні служби працюють на місці. Пізніше влада міста показала фото наслідків.

Крім того, 14 серпня пізно ввечері, близько 23:23, Краматорськ на Донеччині зазнав ракетної атаки з боку російських військових. Попередньо атаку було проведено з використанням ЗРК С-300.

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