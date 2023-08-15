Из-за ночного обстрела большая часть Смелы сидит без воды, — мэр
Под утро 15 августа российские войска атаковали Смелу Черкасской области два раза. К счастью, люди остались невредимыми, но сидят без воды.
Об этом сообщил мэр Смелы Сергей Ананко.
Что известно про обстрел Смелы
По словам Ананко, инфраструктура Смелы пострадала. В многих районах города нет воды из-за повреждений в системе. Детальное обследование и последующий ремонт начнутся только после завершения операции спасательных служб. Точные сроки восстановления пока не известны.
"Жителям районов РПЗ, Богдана, Шевченко, Гречковка и Малая Яблоновка рекомендуется самостоятельное обеспечение питьевой и бытовой водой", — сказал мэр.
Также Ананко указал, что как только будут получены оценки повреждений, власти города немедленно сообщат о планах восстановления.
Напомним, что в ночь на 15 августа российские войска обстреляли Украину, в частности Волынь. ПО состоянию на утро есть информация о трех погибших мирных жителях.
Также мы сообщали, что во Львове ночью 15 августа прогремели мощные взрывы. Россия нанесла по городу ракетный удар.
Позже стало известно, что во Львове в результате ракетной атаки есть попадания в жилые дома. Спасательные службы работают на месте. Позже власти города показали фото последствий.
Кроме того, 14 августа поздно вечером, около 23:23, Краматорск в Донецкой области подвергся ракетной атаке со стороны российских военных. Предварительно атака была проведена с использованием ЗРК С-300.