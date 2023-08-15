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Из-за ночного обстрела большая часть Смелы сидит без воды, — мэр

15 августа 2023 11:28
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Из-за ночного обстрела большая часть Смелы сидит без воды, — мэр
Мэр Смелы Сергей Ананко. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Под утро 15 августа российские войска атаковали Смелу Черкасской области два раза. К счастью, люди остались невредимыми, но сидят без воды.

Об этом сообщил мэр Смелы Сергей Ананко.

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По словам Ананко, инфраструктура Смелы пострадала. В многих районах города нет воды из-за повреждений в системе. Детальное обследование и последующий ремонт начнутся только после завершения операции спасательных служб. Точные сроки восстановления пока не известны.

"Жителям районов РПЗ, Богдана, Шевченко, Гречковка и Малая Яблоновка рекомендуется самостоятельное обеспечение питьевой и бытовой водой", — сказал мэр.

Также Ананко указал, что как только будут получены оценки повреждений, власти города немедленно сообщат о планах восстановления. 

Напомним, что в ночь на 15 августа российские войска обстреляли Украину, в частности Волынь. ПО состоянию на утро есть информация о трех погибших мирных жителях.

Также мы сообщали, что во Львове ночью 15 августа прогремели мощные взрывы. Россия нанесла по городу ракетный удар.

Позже стало известно, что во Львове в результате ракетной атаки есть попадания в жилые дома. Спасательные службы работают на месте. Позже власти города показали фото последствий.

Кроме того, 14 августа поздно вечером, около 23:23, Краматорск в Донецкой области подвергся ракетной атаке со стороны российских военных. Предварительно атака была проведена с использованием ЗРК С-300.

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