Из-за обстрелов РФ в Запорожье есть погибшие и раненные

Российские войска обстреляли Запорожскую область. Фото: Запорожская областная прокуратура

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать территорию Украины. В частности, вражескому обстрелу подверглась Запорожская область, в результате чего есть погибшие и раненеые.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

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Отмечается, что сегодня, 2 июня, около полудня военные РФ совершили очередной обстрел поселка Камышеваха Запорожского района.

Российские войска обстреляли Запорожскую область. Фото: Запорожская областная прокуратура

Российские войска обстреляли Запорожскую область. Фото: Запорожская областная прокуратура

"В результате вражеской атаки погибли два человека. Еще четверо местных жителей получили травмы разной степени тяжести, они госпитализированы в больницу. Повреждена многоэтажка, частные автомобили горожан и приусадебная территория", — заявили в Офисе Генпрокурора.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, ранее мы писали, что Офис Генерального прокурора Украины подвел итоги, сколько всего украинских детей пострадало от рук российских оккупантов. Речь идет о почти трех тысячах российских преступлений против маленьких украинцев.

Добавим, на днях россияне массированно обстреляли Херсонскую область авиабомбами . В результате обстрелов в Херсонском и Бериславском районах пострадали около 15 человек. В настоящее время точные данные устанавливаются. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, а также магазин.