Росіяни масовано обстріляли Херсонську область авіабомбами
Сьогодні, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок атаки постраждало понад 10 людей.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Херсонська ОВА.
Обстріл Херсонської області
"За процесуального керівництва Херсонської та Бериславської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.
Російські війська вчергове атакували місто Херсон та населені пункти області.
Внаслідок обстрілів у Херсонському та Бериславському районах постраждало близько 15 осіб. Наразі точні дані встановлюються. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, а також магазин.
Окупанти зруйнували музичну школу
Росіяни скинули авіабомби на село Одрадокамʼянка Тягинської громади Херсонської області. Внаслідок атаки зруйновано музичну школу.
Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, близько 14:00 у Харкові пролунали вибухи. Відомо про удар по Індустріальному району, усі профільні служби виїхали на місце.
Також ми писали, що російські окупаційні війська уранці 1 червня обстріляли Нікополь та Марганецьку ОТГ Дніпропетровської області. Були поранені двоє чоловіків, пошкоджені багатоповерховий та приватний житлові будинки.
Додамо, у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет, серед них є неповнолітні.