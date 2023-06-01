Росіяни масовано обстріляли Херсонську область авіабомбами

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/khersonskaODA

Сьогодні, 1 червня, російські окупанти вкотре атакували Херсонську область. Внаслідок атаки постраждало понад 10 людей.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Херсонська ОВА.

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Обстріл Херсонської області

"За процесуального керівництва Херсонської та Бериславської окружних прокуратур розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", — йдеться у повідомленні.

Російські війська вчергове атакували місто Херсон та населені пункти області.



Внаслідок обстрілів у Херсонському та Бериславському районах постраждало близько 15 осіб. Наразі точні дані встановлюються. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, а також магазин.

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/pgo_gov_ua

Окупанти зруйнували музичну школу

Росіяни скинули авіабомби на село Одрадокамʼянка Тягинської громади Херсонської області. Внаслідок атаки зруйновано музичну школу.

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/khersonskaODA

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/khersonskaODA

Наслідки російського обстрілу Херсонської області. Фото: t.me/khersonskaODA

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, близько 14:00 у Харкові пролунали вибухи. Відомо про удар по Індустріальному району, усі профільні служби виїхали на місце.

Також ми писали, що російські окупаційні війська уранці 1 червня обстріляли Нікополь та Марганецьку ОТГ Дніпропетровської області. Були поранені двоє чоловіків, пошкоджені багатоповерховий та приватний житлові будинки.

Додамо, у ніч проти 1 червня російські окупанти вкотре обстріляли Київ. Три людини загинуло внаслідок падіння уламків збитих ракет, серед них є неповнолітні.