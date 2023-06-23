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У Хмельницькій та Тернопільській областях вибухи: атака крилатих ракет

23 червня 2023 02:53
оновлено: 03:23
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Хмельницькій та Тернопільській областях 23 червня
Вибухи в Хмельницькій області. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі 23 червня Україну охопила масштабна повітряна тривога. Також пролунали вибухи в Хмельницькій та Тернопільській областях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Вибухи в Хмельницькій та Тернопільській областях 23 червня

Оновлено 02:54. У Хмельницькій області пролунав вибух. Попередньо, працює ППО.

Оновлено 03:04. Пролунав вибух на Тернопільщині. Попередньо, ППО.

Оновлено 03:14. Повітряна тривога охопила всю територію України.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 03:15. Повторні вибухи на Хмельниччині.

Оновлено 03:21. Вибухи підтвердили в Хмельницькій ОВА.

Джерело: t.me/khmelnytskaODA

Нагадаємо, що вночі в Україні 23 червня знову неспокійно, повітряну тривогу оголошено в Запорізькій області. Також є інформація про ракетну небезпеку.

Також ми писали, що в Україні 23 червня досі триває масштабна повітряна тривога. Також лунають вибухи в Херсоні.

Додамо, що в четвер, 22 червня, російські окупанти обстріляли житлові будинки Херсона. Під обстріл також потрапили студенти-волонтери, які допомагали місцевим жителям.

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