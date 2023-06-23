Из-за падения обломков российской ракеты в Хмельницком эвакуировали людей
В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Хмельницкий. Украинская ПВО сбила все ракеты, однако из-за падения обломков возле частного дома пришлось эвакуировать людей.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.
Эвакуация жителей в Хмельницком
"В целях безопасности произошла временная эвакуация жителей частных домов вокруг места падения обломков. Работают соответствующие взрывотехнические службы. Проводятся работы по ликвидации остатков обломков", — говорится в сообщении.
В ОВА подчеркнули, что ситуация под контролем, а всех жителей попросили не паниковать и с пониманием отнестись к ситуации.
Напомним, в ночь на 23 июня в Украине началась масштабная воздушная тревога. В Хмельницком прозвучали взрывы, работала ПВО. Атака направлена на военный аэродром.