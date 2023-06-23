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Из-за падения обломков российской ракеты в Хмельницком эвакуировали людей

23 июня 2023 12:47
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Из-за падения обломков российской ракеты в Хмельницком эвакуировали людей
Эвакуация населения. Фото: ГСЧС (иллюстративное)
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Хмельницкий. Украинская ПВО сбила все ракеты, однако из-за падения обломков возле частного дома пришлось эвакуировать людей.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

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"В целях безопасности произошла временная эвакуация жителей частных домов вокруг места падения обломков. Работают соответствующие взрывотехнические службы. Проводятся работы по ликвидации остатков обломков", — говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что ситуация под контролем, а всех жителей попросили не паниковать и с пониманием отнестись к ситуации.

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Напомним, в ночь на 23 июня в Украине началась масштабная воздушная тревога. В Хмельницком прозвучали взрывы, работала ПВО. Атака направлена на военный аэродром.

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