Из-за падения обломков российской ракеты в Хмельницком эвакуировали людей

Эвакуация населения. Фото: ГСЧС (иллюстративное)

В ночь на 23 июня оккупанты обстреляли Хмельницкий. Украинская ПВО сбила все ракеты, однако из-за падения обломков возле частного дома пришлось эвакуировать людей.

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.

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Эвакуация жителей в Хмельницком

"В целях безопасности произошла временная эвакуация жителей частных домов вокруг места падения обломков. Работают соответствующие взрывотехнические службы. Проводятся работы по ликвидации остатков обломков", — говорится в сообщении.

В ОВА подчеркнули, что ситуация под контролем, а всех жителей попросили не паниковать и с пониманием отнестись к ситуации.

Напомним, в ночь на 23 июня в Украине началась масштабная воздушная тревога. В Хмельницком прозвучали взрывы, работала ПВО. Атака направлена на военный аэродром.