Из-за российских обстрелов Авдеевки погиб 5-месячный ребенок: детали
В пятницу, 31 марта, российские войска обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 5-месячный ребенок.
Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Обстрел Авдеевки
"Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии — погибли два человека, из них один ребенок 2022 года рождения. Еще два человека — ранены", — написал Ермак в своем Telagram.
По словам Ермака, был поврежден частный дом.
"Трудно осознавать, что даже в условиях этой страшной войны, которую ведут против нас россияне, этой трагедии можно было избежать: буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать. Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату — женщина в очередной раз наотрез отказалась выехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое", — написал Кириленко.
Он в очередной раз призвал жителей, оставшихся в Авдеевке или в других оккупированных городах или поселках, эвакуироваться в безопасные места, поскольку это единственное, что сейчас способно сохранить жизнь.
Напомним, днем 31 марта российские оккупационные войска обстреляли Дружковку в Донецкой области.
27 марта оккупанты нанесли ракетный удар по детскому дому в Дружковке Донецкой области. Здание почти полностью разрушено.
Фото: Иллюстративное