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Из-за российских обстрелов Авдеевки погиб 5-месячный ребенок: детали

31 марта 2023 21:45
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Родители младенца ранены
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В пятницу, 31 марта, российские войска обстреляли Авдеевку в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека, среди них — 5-месячный ребенок.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

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"Россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии — погибли два человека, из них один ребенок 2022 года рождения. Еще два человека — ранены", — написал Ермак в своем Telagram.

По словам Ермака, был поврежден частный дом.

"Трудно осознавать, что даже в условиях этой страшной войны, которую ведут против нас россияне, этой трагедии можно было избежать: буквально вчера полицейские в очередной раз уговаривали маму малыша подумать о сыне и уехать. Но, к сожалению, даже жесткий разговор не привел к желаемому результату — женщина в очередной раз наотрез отказалась выехать в более безопасное место. А сегодня произошло непоправимое", — написал Кириленко.

Он в очередной раз призвал жителей, оставшихся в Авдеевке или в других оккупированных городах или поселках, эвакуироваться в безопасные места, поскольку это единственное, что сейчас способно сохранить жизнь.

Напомним, днем 31 марта российские оккупационные войска обстреляли Дружковку в Донецкой области.

27 марта оккупанты нанесли ракетный удар по детскому дому в Дружковке Донецкой области. Здание почти полностью разрушено.

Фото: Иллюстративное

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