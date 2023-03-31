Окупанти обстріляли Дружківку на Донеччині: що відомо

Наслідки обстрілів

Вдень 31 березня російські окупаційні війська обстріляли Дружківку на Донеччині. Інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє Суспільне.

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Як повідомила заступниця начальника Дружківської МВА Олександра Пахомова, все почалось о 16:30, їх було декілька. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Вона додала, що наразі відомо про пошкоджені житлові будинки, обсяги руйнувань встановлюють.

Нагадаємо, 27 березня окупанти завдали ракетного удару по дитячому будинку у Дружківці на Донеччині. Будівля майже повністю зруйнована.

Також ми писали, що 26 березня російські окупанти обстріляли Донецьку область. Загалом за добу вони вбили двох цивільних, ще одна людина отримала поранення.

Додамо, росіяни продовжують тероризувати та обстрілювати мирне населення у Донецькій області. Упродовж доби, 24 березня, окупанти вбили двох жителів Донеччини, ще трьох — поранили.

Фото: Тарас Ібрагімов/Суспільне