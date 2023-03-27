Окупанти вдарили ракетами С300 по Слов'янську та Дружківці: Кириленко показав наслідки

Наслідки російського обстрілу

Сьогодні, 27 березня, російські окупанти вдарили по центру Слов'янська Донецької області двома ракетами С300. Обстріл відбувся близько 10:30. Внаслідок атак загинула одна людина та 25 отримали травми різного ступеню.

Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

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"Щонайменше 1 людина загинула, 25 поранених, зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків — такі наслідки сьогоднішнього обстрілу Слов'янська", — повідомив Кириленко.

У цей самий час російські окупанти також атакували Дружківку. Дві ворожі ракети С300 влучили у дитячий будинок та практично повністю його зруйнували.

За попередньою інформацією, у Дружківці жертв та постраждалих на даний час немає.

"Щодо кількості жертв у Слов'янську інформація змінюється — триває рятувальна операція", — додав Кириленко.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський опублікував кадри наслідків російського обстрілу по Слов'янську.

Також ми писали, що 26 березня російські окупанти обстріляли Донецьку область. Загалом за добу вони вбили двох цивільних, ще одна людина отримала поранення.

Додамо, росіяни продовжують тероризувати та обстрілювати мирне населення у Донецькій області. Упродовж доби, 24 березня, окупанти вбили двох жителів Донеччини, ще трьох — поранили.