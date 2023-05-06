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Через російські обстріли на Херсонщині загинули шестеро працівників ДСНС

6 травня 2023 20:33
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Через російські обстріли на Херсонщині загинули шестеро працівників ДСНС
Територія, на якій є ворожі міни. Фото: ДСНС
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 6 травня, загинули шість працівників ДСНС. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині наші піротехніки потрапили під обстріл.

Про це інформує голова ДСНС України Сергій Крук.

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Зазначається, що шестеро спеціалістів  ДСНС загинули внаслідок обстрілів РФ. Ще двоє — отримали поранення та наразі госпіталізовані.

"Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами", — написав Сергій Крук.

Нагадаємо, що у Херсонській області сапер підірвався на російській вибухівці. Інцидент відбувся під час виконання обов'язків.

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