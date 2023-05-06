Через російські обстріли на Херсонщині загинули шестеро працівників ДСНС
Сьогодні, 6 травня, загинули шість працівників ДСНС. Під час виконання завдань з розмінування на Херсонщині наші піротехніки потрапили під обстріл.
Про це інформує голова ДСНС України Сергій Крук.
Працівники ДСНС потрапили під обстріл
Зазначається, що шестеро спеціалістів ДСНС загинули внаслідок обстрілів РФ. Ще двоє — отримали поранення та наразі госпіталізовані.
"Терористи продовжують порушувати всі норми міжнародного права, обстрілюючи наших хлопців, які не перший місяць намагаються розмінувати територію, яку окупанти щільно закидали боєприпасами", — написав Сергій Крук.
Нагадаємо, що у Херсонській області сапер підірвався на російській вибухівці. Інцидент відбувся під час виконання обов'язків.