Из-за российских обстрелов в Херсонской области погибли шесть работников ГСЧС

Территория, на которой есть вражеские мины. Фото: ГСЧС

Сегодня, 6 мая, погибли шесть работников ГСЧС. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел.

Об этом информирует глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

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Отмечается, что шесть специалистов ГСЧС погибли в результате обстрелов РФ. Еще двое — получили ранения и госпитализированы.

"Террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая наших ребят, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами", — написал Сергей Крук.

Напомним, что в Херсонской области сапер подорвался на российской взрывчатке. Инцидент произошел при исполнении обязанностей.