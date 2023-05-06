Из-за российских обстрелов в Херсонской области погибли шесть работников ГСЧС
Сегодня, 6 мая, погибли шесть работников ГСЧС. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел.
Об этом информирует глава ГСЧС Украины Сергей Крук.
Работники ГСЧС попали под обстрел
Отмечается, что шесть специалистов ГСЧС погибли в результате обстрелов РФ. Еще двое — получили ранения и госпитализированы.
"Террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая наших ребят, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами", — написал Сергей Крук.
Напомним, что в Херсонской области сапер подорвался на российской взрывчатке. Инцидент произошел при исполнении обязанностей.