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Из-за российских обстрелов в Херсонской области погибли шесть работников ГСЧС

6 мая 2023 20:33
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Из-за российских обстрелов в Херсонской области погибли шесть работников ГСЧС
Территория, на которой есть вражеские мины. Фото: ГСЧС
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 6 мая, погибли шесть работников ГСЧС. Во время выполнения задач по разминированию в Херсонской области наши пиротехники попали под обстрел.

Об этом информирует глава ГСЧС Украины Сергей Крук.

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Отмечается, что шесть специалистов ГСЧС погибли в результате обстрелов РФ. Еще двое — получили ранения и госпитализированы.

"Террористы продолжают нарушать все нормы международного права, обстреливая наших ребят, которые не первый месяц пытаются разминировать территорию, которую оккупанты плотно забросали боеприпасами", — написал Сергей Крук.

Напомним, что в Херсонской области сапер подорвался на российской взрывчатке. Инцидент произошел при исполнении обязанностей.

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