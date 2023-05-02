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У Херсонській області 38-річний сапер підірвався на російській вибухівці

2 травня 2023 12:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Херсонській області 38-річний сапер підірвався на російській вибухівці
Територія, на якій є ворожі міни. Фото: ДСНС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Херсонській області сапер підірвався на російській вибухівці. Інцидент відбувся під час виконання обов'язків.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Які поранення дістав сапер

Учора, 1 травня, вибухотехніки проводили розмінування поблизу села Мала Сейдеминуха Калинівської громади.

Одна з ворожих мін здетонувала. Внаслідок цього 38-річний сапер дістав тяжкі поранення. 

Чоловік втратив частину правої ноги, а також отримав осколкові поранення обличчя. Потерпілого шпиталізували. Медики надають йому всю необхідну допомогу. 

"Пам'ятайте: сапери щодня ризикують життям, щоб очистити нашу землю від російських боєприпасів. Цінуйте їх працю, дотримуйтесь правил безпеки!" — наголосили в ОВА.

Нагадаємо, російські окупаційні війська в Херсонській області мінують акваторію річок Дніпро і Конка. На встановлених російських мінах уже кілька разів підривалися місцеві жителі.

Також ми писали, що міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський звернувся до учасників засідання міністрів сільського господарства країн G7, що проходить у Японії, з проханням про міжнародну допомогу у розмінуванні земель сільськогосподарського призначення.

Додамо, російські окупанти можуть використовувати побутові предмети, щоб маскувати вибухові пристрої та залишати їх у несподіваних місцях. Це може бути як на берегах рік, лісопаркових зонах і дитячих майданчиках, так і в будинках і навіть в іграшках.

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