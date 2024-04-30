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Из-за ударов по НПЗ в России начались проблемы с бензином — Politico

30 апреля 2024 23:42
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к росту цен на бензин в России
Пожар на НПЗ. Иллюстративное фото: Yauhen_Akulich
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В России стремительно подскочили цены на дизтопливо. За прошлую неделю это горючее подорожало на 10%. Стоимость бензина тоже увеличилась — с начала года на 20%. Многие поставщики топлива, то есть российские НПЗ, вынужденно приостанавливают свою работу.

Об этом сообщает американское издание Politico.

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Проблемы с производством горючего начались после атак на российские НПЗ.

"В прошлую среду два хранилища топлива, принадлежащие российскому энергетическому гиганту "Роснефть", находящиеся в 500 километрах от украинской границы, были серьезно повреждены беспилотниками. Более десятка нефтеперерабатывающих заводов в девяти российских регионах также были поражены в этом году", — пишет Politico.

Для России работа нефтеперерабатывающих предприятий критически важна. Но дело не в заботе о своих гражданах. Без топлива не поедет военная техника, брошенная на фронт в Украину.

По данным издания, Москва сократила экспорт топлива до почти исторического минимума, направив на продажу чуть более 712 тысяч тонн бензина и дизтоплива на прошлой неделе. Для сравнения: за аналогичную неделю 2023 года РФ экспортировала более 844 тысяч тонн горючего.

Напомним, в ночь на субботу, 27 апреля, прогремели взрывы на военном аэродроме "Кущевск", а также на Ильском и Славянском нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае России.

Ранее Международное энергетическое агентство выразило обеспокоенность украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Там предупредили, что такие действия могут повлечь негативные последствия для глобальных рынков нефтепродуктов.

бензин
НПЗ
нефть
Россия