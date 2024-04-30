Удары беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам привели к росту цен на бензин в России

Пожар на НПЗ. Иллюстративное фото: Yauhen_Akulich

В России стремительно подскочили цены на дизтопливо. За прошлую неделю это горючее подорожало на 10%. Стоимость бензина тоже увеличилась — с начала года на 20%. Многие поставщики топлива, то есть российские НПЗ, вынужденно приостанавливают свою работу.

Об этом сообщает американское издание Politico.

Читайте также:

На фоне атак на НПЗ Россия сокращает экспорт нефтепродуктов

Проблемы с производством горючего начались после атак на российские НПЗ.

"В прошлую среду два хранилища топлива, принадлежащие российскому энергетическому гиганту "Роснефть", находящиеся в 500 километрах от украинской границы, были серьезно повреждены беспилотниками. Более десятка нефтеперерабатывающих заводов в девяти российских регионах также были поражены в этом году", — пишет Politico.

Для России работа нефтеперерабатывающих предприятий критически важна. Но дело не в заботе о своих гражданах. Без топлива не поедет военная техника, брошенная на фронт в Украину.

По данным издания, Москва сократила экспорт топлива до почти исторического минимума, направив на продажу чуть более 712 тысяч тонн бензина и дизтоплива на прошлой неделе. Для сравнения: за аналогичную неделю 2023 года РФ экспортировала более 844 тысяч тонн горючего.

Напомним, в ночь на субботу, 27 апреля, прогремели взрывы на военном аэродроме "Кущевск", а также на Ильском и Славянском нефтеперерабатывающих заводах в Краснодарском крае России.

Ранее Международное энергетическое агентство выразило обеспокоенность украинскими атаками на российские нефтеперерабатывающие заводы. Там предупредили, что такие действия могут повлечь негативные последствия для глобальных рынков нефтепродуктов.