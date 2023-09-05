Из-за войны в Украине почти 20 тысяч человек потеряли конечности, — АР

Раненые бойцы. Фото: Первое медицинское объединение Львова

В Украине второй год подряд идет полномасштабная война. За это время в результате боевых действий врага многие воины и гражданские были травмированы и ранены. Многие пережили ампутацию. Сейчас около 20 тысяч украинцев, преимущественно солдат, потеряли конечности.

Об этом сообщает издание АР.

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Издание отмечает, что Украину ждет будущее с более чем 20 тысячами людей с ампутированными конечностями. Европа не переживала ничего подобного со времен Первой мировой войны, а Соединенные Штаты со времен Гражданской войны.

Руководитель центра реабилитации украинских военных с ампутированными конечностями Superhumans Ольга Руднева заявляет, что в Украине почти не хватает протезистов.

По ее словам, перед войной только пять человек по всей Украине прошли формальную реабилитационную подготовку для людей с ампутациями рук или кистей, которые при обычных обстоятельствах случаются реже ног и стоп, поскольку их иногда ампутируют из-за осложнений диабета или других заболеваний.

"Тяжелее всего для многих людей с ампутированными конечностями — это научиться жить с болью — болью от протеза, болью от самой травмы, болью от длительных последствий ударной волны взрыва", — заявляют эксперты.

Напомним, за время контрнаступления украинские военные уволили около 47 квадратных километров под Бахмутом. На востоке страны несколько меняется локальная динамика, однако это направление остается основным враждебным наступлением.

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что российские оккупанты пытаются наступать на Лиманском, Купянском, Марьинском и Авдеевском направлениях.

По ее словам, на Бахмутском направлении действительно горячо. Бои идут вокруг города как на юге, так и на севере. Заместитель министра обороны говорит, что на северном фланге на прошлой неделе было очень жарко в районах Клищиевки, Курдюмовки и Озеряновки.