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Из-за высоких потерь в РФ отложили обучение офицеров в военных академиях, — Генштаб

16 апреля 2023 08:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Из-за высоких потерь в РФ отложили обучение офицеров в военных академиях, — Генштаб
Российские военные, которые отправляются в Украину. Фото: ГУР МО
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за масштабных потерь на фронте российское командование вынуждено отложить начало учебного процесса в военных академиях. Большие потери на фронте отражаются на всей ситуации в военном ведомстве России.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Как отметили в Генштабе, недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение о переносе начала учебного процесса для офицеров в некоторых высших военных учебных заведениях с 1 сентября по 1 декабря.

Также в РФ уменьшается количество личного состава в подразделениях, прошедших обучение на учебных полигонах, что, вероятно, связано с постоянным отправлением малых групп в районы боевых действий для восполнения потерь боевых подразделений.

"Недавно в информационном пространстве появилось открытое письмо террористической организации ЧВК "Вагнер" со своеобразным "приглашением" в свои ряды добровольцев. Известно, что подразделения этой организации понесли большие потери во время наступления на Бахмут", — рассказали в Генштабе.

Напомним, недавно Госдума РФ приняла закон о создании единого реестра лиц, которые подлежат призыву на военную службу, что дает возможность в будущем властям выдавать повестки в электронном виде, а не по почте, упрощающей процедуру призыва и устраняющей одно препятствие, которое ранее позволяло некоторым уклоняться от призыва.

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