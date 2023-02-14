Окупанти розповідають для росТБ, що відновлять зруйноване трамвайне депо у Маріуполі

Чергова брехня: загарбники обіцяють відновити у Маріуполі трамвайне депо
Самопроголошена влада Маріуполя продовжує розповідати для російського телебачення про "покращення" у зруйнованому місті. Окупанти заявляють, що відновлюють зруйноване ними ж трамвайне депо.
Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
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У Маріупольській міськраді нагадують, що саме окупанти ще в березні 2022 року зруйнували увесь громадський транспорт міста, а тепер вони розповідають про "відбудову", втім для російського телебачення.
"Понад 80% трамваїв не підлягають відновленню. Крім того, окупанти зруйнували 95% контактної мережі. Тож чергові обіцянки роблять лише для пропагандистського телебачення, де показують про "відновлення життя" у місті, а не те, як вони вбили найперспективніше місто України", — йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали що окупанти хочуть до кінця 2023 року знести всі пошкоджені багатоповерхівки у Маріуполі. Про відновлення житла чи видачу нового взагалі немає мови.
Офіційний мер міста Вадим Бойченко розповідав, що під час блокади окупанти знищили понад 1300 цивільних об'єктів. Зараз же загарбники вивозять з міста сліди власних злочинів, в тому числі — тіла загиблих цивільних разом зі знесеними будинками.