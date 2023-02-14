Оккупанты рассказывают для росТВ, что восстановят разрушенное трамвайное депо в Мариуполе

Еще в марте 2022 года оккупанты уничтожили весь общественный транспорт города

Самопровозглашенные власти Мариуполя продолжают рассказывать для российского телевидения о "улучшении" в разрушенном городе. Оккупанты заявляют, что восстанавливают разрушенное ими же трамвайное депо.

Об этом сообщает Мариупольский городской совет.

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В Мариупольском горсовете напоминают, что именно оккупанты еще в марте 2022 разрушили весь общественный транспорт города, а теперь они рассказывают об "восстановлении", впрочем, для российского телевидения.

"Более 80% трамваев не подлежат восстановлению. Кроме того, оккупанты разрушили 95% контактной сети. Поэтому очередные обещания делают только для пропагандистского телевидения, где показывают о "восстановлении жизни" в городе, а не то, как они убили самый перспективный город Украины", — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что оккупанты хотят до конца 2023 года снести все поврежденные многоэтажки в Мариуполе. О восстановлении жилья или выдаче нового вообще нет речи.

Официальный мэр города Вадим Бойченко рассказывал, что во время блокады оккупанты уничтожили более 1300 гражданских объектов. Сейчас же захватчики вывозят из города следы собственных преступлений, в том числе тела погибших гражданских вместе со снесенными домами.