Російські загарбники вивозять з Маріуполя завали будинків разом з тілами загиблих

Армія рф намагається приховати власні злочини

Російські окупанти продовжують руйнувати Маріуполь. Під час блокади вони знищили понад 1300 цивільних об'єктів. Зараз же загарбники вивозять з міста сліди власних злочинів, в тому числі — тіла загиблих цивільних.

Про це в ефірі FREEДОМ розповів мер міста Вадим Бойченко.

Що відомо

За словами законного міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, за час окупації росіяни цілеспрямовано знищили 50% багатоквартирних будинків міста. А це — більш як 1300 об'єктів.

Тепер ж окупанти намагаються сховати сліди своїх злочинів. Адже у кожній будівлі залишилися тіла вбитих мирних маріупольців. Вже близько 200 будинків знесено. Ще майже 800 — у планах.

"У Маріуполі росіяни вчинили найбільш жорстокий злочин. Якщо на початку окупації міста вони рідко, але діставали тіла, то тепер і цього не роблять — розбирають завали, вивозять на сміття бетон разом із тілами", — розповів Вадим Бойченко.

напередодні ми писали, що російські окупанти беруть під повний контроль населення захоплених територій Донецької області. Зокрема, у сусідніх із Маріуполем селах почали перевіряти телефони навіть у школярів.

Також за інформацією заступника мера Петра Андрющенка, загарбники проводять тотальну зачистку у селах, що прилягають до Маріуполя. Йдеться про ті населені пункти, на північ від знищеного окупантами міста, де розквартировані російські війська.

Нагадаємо, раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповідав, що російські загарбники обмежують доступ до соціальної та гуманітарної допомоги на окупованих територіях Запорізької області.

Так, для отримання деяких видів фінансової допомоги окупанти вже потребують паспорти рф. При цьому "соціальне вугілля, попри обіцянки, дають лише кільком категоріям одержувачів".