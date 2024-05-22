Нічна атака БпЛА – скільки "шахедів" вдалося знищити

Працює ППО. Фото: armyinform.com.ua

Ворог вкотре атакував Україну ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із трьох напрямків. Уночі проти 22 травня українським військовим вдалося знищити усі 24 ворожі цілі.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗС України у Telegram у середу, 22 травня.

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У ніч проти 22 травня 2024 року противник атакував 24 ударними безпілотниками. Пуски здійснювалися з районів Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, та території тимчасово окупованого Криму.

Кількість знищених цілей. Фото: Повітряні сили ЗС, Telegram

Внаслідок протиповітряного бою Силам оборони України вдалося знищити усі цілі, 24 "шахеди", які атакували Україну у межах Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької, Донецької, Сумської та Одеської областей.

"Чергову нічну атаку окупантів відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби, зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних сил", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на Запорізькому напрямку українські бійці продовжують нищити російську піхоту, а також їхній транспорт. На відео військові показали, як за допомогою дронів підривають вантажівки, які транспортують особовий склад та боєприпаси росіян.

Також ми повідомляли про те, що в ніч проти 22 травня росіяни завдали авіаційного удару по містах Шостка й Конотоп Сумської області. Під ворожим обстрілом опинилися енергетичні об'єкти.