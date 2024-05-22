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Очередная ночная атака БпЛА — сколько вражеских целей удалось сбить

22 мая 2024 07:53
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Нічна атака БпЛА – скільки "шахедів" вдалося знищити
Работает ПВО. Фото: armyinform.com.ua
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

Враг снова атаковал Украину ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с трех направлений. Ночью на 22 мая украинским военным удалось уничтожить все 24 вражеских цели.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины в Telegram в среду, 22 мая.

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В ночь на 22 мая 2024 года противник атаковал 24 ударными БпЛА. Пуски производились из районов Приморско-Ахтарск, Курск – РФ и территории временно оккупированного Крыма.

атака шахедов
Количество уничтоженных целей. Фото: Воздушные силы ВС, elegram

В результате противовоздушного боя Силам обороны Украины удалось уничтожить все цели, 24 "шахеда", которые атаковали Украину в пределах Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Сумской и Одесской областей.

"Очередную ночную атаку оккупантов отражали мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы, зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил" , — говорится в сообщении.

Напомним, что в Запорожском направлении украинские бойцы продолжают уничтожать российскую пехоту, а также их транспорт. На видео военные показали, как с помощью дронов взрывают грузовики, транспортирующие личный состав и боеприпасы россиян.

Также мы сообщали о том, что в ночь на 22 мая россияне нанесли авиационный удар по городам Шостка и Конотоп Сумской области. Под вражескими обстрелами оказались энергетические объекты.

беспилотники
Украина
ПВО
война в Украине
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Шахед

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