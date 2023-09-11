Чи буде війна тривати вічно: Карасьов в ефірі Новини.LIVE

Колаж Новини.LIVE

Політолог Вадим Карасьов став гостем студії Вечір.LIVE. Він прокоментує заяву Президента України Володимира Зеленського щодо тривалості війни.

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Ефір Новини.LIVE

Карасьов також поговорить про китайську оперну співачку, яка заспівала "Катюшу" у зруйнованому Драмтеатрі Маріуполя, заяву Блінкена щодо переговорів України з РФ, загострення між Вірменією та Азербайджаном, а також заяву Буданова щодо того, коли завершиться війна.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда має бути готова до довгої війни. За його словами, він готовий.

Також ми писали, що у п'ятницю, 8 вересня, китайська співачка Ван-Фан виконала пісню "Катюша" на руїнах Драмтеатру в Маріуполі. Українське МЗС вимагає пояснень у Пекіна за співи радянської пісні.

Додамо, держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що українська влада готова на перемовини з Російською Федерацією щодо закінчення війни. За його словами, бойові дії мають завершитися справедливо для України.