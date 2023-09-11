Будет ли война продолжаться вечно: Карасев в эфире Новини.LIVE

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Политолог Вадим Карасев стал гостем студии Вечір.LIVE. Он прокомментирует заявление Президента Украины Владимира Зеленского о продолжительности войны.

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Карасев также поговорит о китайской оперной певице, которая спела "Катюшу" в разрушенном Драмтеатре Мариуполя, заявлении Блинкена о переговорах Украины с РФ, обострении между Арменией и Азербайджаном, а также заявлении Буданова о том, когда завершится война.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его команда должна быть готова к долгой войне. По его словам, он готов.

Также мы писали, что в пятницу, 8 сентября, китайская певица Ван-Фан исполнила песню "Катюша" на развалинах Драмтеатра в Мариуполе. Украинский МИД требует объяснений у Пекина за пение советской песни.

Добавим, госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что украинские власти готовы на переговоры с Российской Федерацией об окончании войны. По его словам, боевые действия должны завершиться справедливо для Украины.