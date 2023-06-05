Чи досягли успіху травневі дронові атаки РФ: версія британської розвідки

Російський дрон, збитий українськими військовими. Фото: ЗСУ

Російські окупаційні війська масованими атаками дронів прагнули зменшити запас ракет української системи ППО. Але цей план росіян провалився.

Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.

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Масовані атаки дронів

Британська розвідка зазначила, що протягом травня російські окупанти запустили на територію України понад 300 дронів-камікадзе іранського виробництва.

Йдеться про безпілотники типу Shahed.

"Це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні", — заявили британські військові аналітики.

Імовірно, цими атаками росіяни намагаються змусити Україну витрачати запаси ракет системи протиповітряної оборони.

Чи досягли росіяни мети

Втім, зазначили у міністерстві оборони Великої Британії, своє завдання ці атаки навряд чи виконали.

Бо, за інформацією британської розвідки, щонайменше 90% від загальної кількості збитих дронів були знищені старішою і дешевшою зброєю, а також засобами радіоелектронного глушіння.

Нагадаємо, що весь травень Україна перебувала під щільними ракетно-дронними атаками з боку держави-терористки Росії. Найбільше перепало столиці, куди ворог спрямував основний повітряний удар. Загалом, починаючи із 28 квітня, по Україні було випущено щонайменше 140 ракет різних типів базування та 340 ударних дронів.