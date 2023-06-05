Чи досягли успіху травневі дронові атаки РФ: версія британської розвідки
Російські окупаційні війська масованими атаками дронів прагнули зменшити запас ракет української системи ППО. Але цей план росіян провалився.
Про це повідомляє у традиційному щоденному огляді подій російсько-українського військового конфлікту міністерство оборони Великої Британії.
Масовані атаки дронів
Британська розвідка зазначила, що протягом травня російські окупанти запустили на територію України понад 300 дронів-камікадзе іранського виробництва.
Йдеться про безпілотники типу Shahed.
"Це найінтенсивніше використання цієї системи озброєнь на сьогодні", — заявили британські військові аналітики.
Імовірно, цими атаками росіяни намагаються змусити Україну витрачати запаси ракет системи протиповітряної оборони.
Чи досягли росіяни мети
Втім, зазначили у міністерстві оборони Великої Британії, своє завдання ці атаки навряд чи виконали.
Бо, за інформацією британської розвідки, щонайменше 90% від загальної кількості збитих дронів були знищені старішою і дешевшою зброєю, а також засобами радіоелектронного глушіння.
Нагадаємо, що весь травень Україна перебувала під щільними ракетно-дронними атаками з боку держави-терористки Росії. Найбільше перепало столиці, куди ворог спрямував основний повітряний удар. Загалом, починаючи із 28 квітня, по Україні було випущено щонайменше 140 ракет різних типів базування та 340 ударних дронів.