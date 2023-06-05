Были ли успешными майские дроновые атаки РФ: версия британской разведки

Российский дрон, сбитый украинскими военными. Фото: ВСУ

Российские оккупационные войска массированными атаками дронов стремились снизить запас ракет украинской системы ПВО. Но этот план россиян провалился.

Об этом сообщает в традиционном ежедневном обзоре событий российско-украинского военного конфликта министерство обороны Великобритании.

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Массированные атаки дронов

Британская разведка отметила, что в течение мая российские оккупанты запустили на территорию Украины более 300 дронов-камикадзе иранского производства.

Речь идет о беспилотниках типа Shahed.

"Это самое интенсивное использование этой системы вооружений на сегодня", — заявили британские военные аналитики.

Вероятно, этими атаками россияне пытаются вынудить Украину тратить запасы ракет системы противовоздушной обороны.

Достигли ли россияне цели

Впрочем, отметили в министерстве обороны Великобритании, свою задачу эти атаки вряд ли выполнили.

Так, по информации британской разведки, по меньшей мере 90% от общего количества сбитых дронов были уничтожены более старым и дешевым оружием, а также средствами радиоэлектронного глушения.

Напомним, что весь май Украина была под плотными ракетно-дронными атаками со стороны государства-террористки России. Больше всего досталось столице, куда враг направил основной воздушный удар. В целом, начиная с 28 апреля, по Украине было выпущено по меньшей мере 140 ракет разных типов базирования и 340 ударных дронов.