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Готова ли россия к новым наступлениям: в ISW оценили угрозу

29 января 2023 07:49
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Готова ли россия к наступлению: отчет ISW 29 января
Россия готовится к новому наступлению
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские силы пытаются помешать Украине возобновить инициативу, возможно, накануне запланированного решительного наступления россии на Донбассе. В то же время эксперты считают, что российским силам не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Какие цели у россиян

Начальник генштаба россии Валерий Герасимов 22 декабря заявил, что российские войска сосредотачивают основные усилия на захвате Донецкой области, что, вероятно, приведет к захвату российскими войсками ключевых позиций на западе Луганской области и северо-востоке Донецкой области для выхода на административные границы областей.

Также отмечается, что российские войска возобновили наземные атаки в районе Угледара (куда они безуспешно пытались выйти в конце октября 2022 года) и проводят небольшие штурмы в Запорожской области и вокруг Донецка. Оккупанты ведут широкомасштабную наступательную операцию на Бахмутском фронте как основное направление своих текущих усилий и оборонительную операцию на линии Сватово-Кременная, пишут аналитики.

"Локализованные атаки на Угледар и населенные пункты Донецкой и Запорожской областей, как ранее оценивал ISW, вероятно преследуют цель рассредоточить украинские войска и создать условия для наступления россии на западе Луганской области. Возможно, российские войска пытаются рассредоточить украинскую группировку на линии Сватово-Кременная, чтобы дать возможность России отвоевать Лиман Донецкой области", — считают в ISW.

Возможно ли новое наступление россии

В отчете отмечается, что российские войска могут попытаться использовать Лиман в качестве отправной точки для решающего наступления, проводя наступление из Лимана в тандеме с наступлением на Бахмут или из Бахмута в направлении Славянска, если россиянам удастся захватить Бахмут.

"Скорее всего, россияне намерены провести несколько этапов наступательных действий, кульминацией которых станет выход на границы Донецкой и Луганской областей. Эти этапы, вероятно, потребуют от шести до 12 месяцев российской кампании, если они вообще возможны", — отмечают аналитики.

В то же время ISW считает, что российским силам не хватает боевой мощи, необходимой для поддержки более одной крупной наступательной операции.

"Нет никаких доказательств из открытых источников, свидетельствующих о том, что российские силы восстановили достаточную боевую мощь за счет своих потерь на ранних этапах войны, чтобы позволить российским силам проводить одновременные широкомасштабные наступательные действия в последующие несколько месяцев", — говорится в отчете ISW.

Аналитики подчеркивают, что с начала 2022 года российские военные не демонстрировали возможности проводить одновременные наступательные операции. Последние успехи россии вокруг Бахмута базировались на месяцах атак.

"Однако российское военное руководство снова может планировать наступательную операцию на основе ошибочных предположений о возможностях российской армии", — пишут аналитики.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что кремль не изменил своих целей в отношении Украины. В настоящее время войска армии россии готовятся к новому наступлению, впрочем ВСУ заранее просчитывают все шаги врага.

Также ранее издание Bloomberg обнародовало данные, что кремль не изменил своих целей по отношению к Украине и готовится к новому наступлению. Путина не интересуют потери, ведь он хочет вернуть инициативу в войне.

В Институте изучения войны ранее отмечали, что запланированное наступление россиян скорее всего будет происходить в Луганской области или в районе Угледара Донецкой области. Маловероятно, что новое наступление будет направлено на север Украины со стороны Белоруссии.

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